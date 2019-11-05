Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu dördüncü maç haftasında Real Madrid ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Sarı kırmızılıların Real Madrid maçı kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Fernando Muslera, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Ryan Babel, Batuhan Şen, Ryan Donk, Ömer Bayram, Mariano Ferreira, Florin Andone, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Steven Nzonzi, Emre Mor, Mario Lemina.

Bugün saat 11.00'de Madrid'e hareket edecek olan Galatasaray, karşılaşma öncesindeki son antrenmanını bugün yerel saatle 18.30'da (TSİ 20.30) mücadelenin gerçekleşeceği Santiago Bernabeu Stadı'nda ilk 15 dakikası medya mensuplarına açık olarak yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Kaynak: TRT SPOR