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Kulüpler Birliği Vakfı'ndan Mustafa Cengiz mesajı
[Fotoğraf: AA]
Kulüpler Birliği Vakfı, rahatsızlığı nedeniyle hastaneye yatırılan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Kulüpler Birliği Vakfının sosyal medya hesabından geçmiş olsun mesajı paylaşıldı.
"Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz’in hastaneye kaldırıldığı bilgisini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Sayın Cengiz'e geçmiş olsun dileklerimizi ileterek, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."
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