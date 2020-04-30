Fenerbahçe, kulübün sosyal medya hesabında Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajı paylaştı.

"Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'e ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; Mustafa Cengiz’in en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."