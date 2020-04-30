Haber Giriş: Kaynak: DHA
Fenerbahçe'den Mustafa Cengiz mesajı
[Fotoğraf: AA]
Fenerbahçe Kulübü, rahatsızlığı nedeniyle hastaneye yatırılan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Fenerbahçe, kulübün sosyal medya hesabında Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajı paylaştı.
"Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'e ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; Mustafa Cengiz’in en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."
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