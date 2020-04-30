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Göksel Gümüşdağ'dan Mustafa Cengiz mesajı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, rahatsızlığı nedeniyle hastaneye yatırılan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Kulübün sosyal medya hesabında yer alan mesajında Gümüşdağ, "Galatasaray Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'e 'geçmiş olsun' dileklerimi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını umuyorum." görüşlerine yer verdi.
Etiketler: İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel G Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa CengizSon Güncelleme: 30 Nisan 2020 Perşembe 22:02
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