Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bakanlar ve ilgili kurumların katılımıyla gerçekleştirilen koronavirüs toplantısında spor müsabakalarının nisan sonuna kadar seyircisiz oynanması kararı da verildi.

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk ayağında Danimarka ekibi Kopenhag ile yaptığı maçı izlemeye gelen kulüp başkanları, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ahmet Nur Çebi: Söz konusu sağlık ise gerisi hikaye

Ahmet Nur Çebi, 15 Mart Pazar günü Süper Lig'de Galatasaray ile deplasmanda yapacakları derbinin seyircisiz oynanacağının söylenmesi üzerine, "Söz konusu sağlık ise gerisi hikaye. Bununla ilgili söyleyecek bir şeyimiz olamaz. Devlet büyüklerimiz böyle bir tedbir aldı. Biz o tedbire uymakla mükellefiz. Muhakkak ki her şeyi bilerek ve düşünerek yapıyorlar. Bundan şüphemiz yok. Biz de destek olmak zorundayız. Karşı gelmek doğru olmaz." diye konuştu.

Çebi, futbol takımı ve amatör branşlardaki sporcuları için koronavirüs tedbirleri aldıklarını aktardı.

"Tedbir aldık ama en doğru önlem, az temas, mesafeli duruş ve elleri yıkamak. Her şeyin altında yatan temizlik. Dinimiz de temizliğe önem veriyor. Dikkat etmemiz gerekiyor. Sadece koronavirüs değil diğer virüslere karşı korunabilmemiz için toplum olarak temizliğimize ve titizliğimize dikkat etmemiz gerekiyor."

Mehmet Sepil: Gelişmeleri takip ediyoruz

Mehmet Sepil, dünyada birçok spor organizasyonunun ertelendiğini ve bazı liglere ara verildiğini belirtti. Sepil, Kulüpler Birliği Vakfı olarak süreci yakından izlediklerini aktardı.

"Dünyada 4-5 ligde maçlar iptal edildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile görüşüyoruz. Gelişmeleri takip ediyoruz. Spor için oldukça zor. Bu virüs maalesef tüm dünyayı çok etkiledi."

Adil Gevrek ise tedbir için maçlara seyirci alınmayacağını vurguladı.

"Maçların seyircisiz olması hem bizi hem de taraftarımızı üzüyor ama tedbir amaçlı bir uygulama. Önemli olan insanların sağlığı. İnşallah hayırlısı olur."