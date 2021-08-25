Tokyo'daki Büyükşehir Spor Salonu'nda gerçekleştirilen masa tenisi müsabakalarında Kübra Korkut, B Grubu'nda Korneliussen ile karşılaştı.

Milli sporcu, rakibini 11-5, 11-4 ve 11-8'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

Kübra, gruptaki ikinci maçında yarın TSİ 10.40'ta Rusya Paralimpik Komitesi'nden Viktoriia Safonova ile mücadele edecek.

Hatice Duman Çinli rakibine yenildi

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın ilk günü masa tenisi tek kadınlar (Sınıf 3) B Grubu'nda Hatice Duman, Çinli rakibi Juan Xue'ye 3-0 kaybetti.

Tokyo'da Büyükşehir Spor Salonu'nda gerçekleşen masa tenisi müsabakalarında Hatice, ilk maçında 2016 Rio'da altın madalya kazanan Xue'yle karşılaştı.

2018'de de dünya şampiyonu olan Çinli sporcu karşısında Hatice, iyi bir oyun sergilemesine rağmen ilk seti 13-11 kaybetti.

Güçlü rakibine ikinci sette 11-5, üçüncü sette de 11-4 yenilen Hatice, karşılaşmayı 3-0 mağlup bitirdi.

Hatice Duman, gruptaki ikinci maçında 26 Ağustos Perşembe günü TSİ 15.20'de Hırvatistan'dan Helena Dretar Karic'le karşılaşacak.