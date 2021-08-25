Aynı zamanda dublör sanatçılığı da yapan Avustralyalı yarışçı için Ortaköy ve Beylerbeyi'nde özel platformlar hazırlandı, İstanbul Boğazı bir süreliğine deniz trafiğine kapatıldı.

Ortaköy'den motosikletiyle deniz yüzeyine inen Maddison, 70 km hızla yaklaşık 1,5 dakikada Beylerbeyi'ne ulaştı ve su üzerinde Avrupa'dan Asya kıtasına geçerek denemesini başarıyla tamamladı.

Beylerbeyi'nde bir süre dinlenen Robbie Maddison, motosikletiyle aynı sürede Ortaköy'e döndü. 40 yaşındaki Avustralyalı motokros yarışçısı, büyük bir sevinç yaşadı.

Suyun üzerinde saatte 70 kilometre hıza ulaşan Maddison’un gösterisini birçok vatandaşta keyifle izledi.

[Fotoğraf: AA]

Motosikletiyle 1 buçuk dakikada Avrupa’dan Asya’ya geçti

Maddison, İstanbul Boğazı'nı ilk gördüğü an motosikletiyle geçmeyi hayal ettiğini ve bunu gerçeğe dönüştürdüğü için mutlu olduğunu dile getirdi.

Robbie Maddison, bu performansını sergileyebilmek için bir yıl çalıştığını belirtti.

"İstanbul Boğazı'nın derin akıntı ve sularında motosikletimi ilk kez kıtalararası sürdüğüm için çok heyecanlıyım. İstanbul Boğazı, dünyanın en yoğun trafiğine sahip kanallardan biri. İstanbul Boğazı sularından bugüne kadar her türlü deniz aracı geçmişti, ancak bir motosiklet geçmemişti. Bugün burada sınırlara meydan okuduk. Aylarca hazırlandık ve korkusuzca nasıl yapabileceğimizi araştırdık. Büyük ve dikkat çekici bir hikayenin altına ismimizi yazdırdık. Tam bir dakika gibi bir sürede, martılar eşliğinde ve boğazın sularının üzerinde Avrupa'dan Asya'ya geçtim. Zaman zaman akıntının 13 mile çıktığı boğazdaki bu performansımın verdiği keyfi hiçbir zaman unutmayacağım."​​​​​​​

[Fotoğraf: AA]

Maddison’un performansı için 150 kişilik bir ekip çalıştı. Madisson'un özel motosikleti için tamamen geri dönüşümlü malzemeler kullanılarak iki rampa tasarlandı. Bu rampalar motosikletin denize iniş çıkış yapılacağı yerlerde kullanıldı.

Robbie Maddison hakkında

Robbie Maddison, kariyerini dünya rekorları üzerine inşa etmiş, zorluklara ve akıllara durgunluk veren cesur atlayışlara karşı kazandığı zaferlerle bugüne kadar gelmiş bir serbest stil motokros sürücüsüdür.

[Fotoğraf: İHA]

ESPN'de canlı yayında motosikletiyle bir futbol sahasını uçarak aştı ve Dünya Rekoru kırdı. Kar motosikleti yarışçısı Levi LaVallee ile birlikte San Diego körfezinin üzerinde havada süzüldü.

Londra’da Tower Bridge’in açık kanatları üzerinden ters taklayla atladı. Tüm bunlarından yanında Robbie, sergilediği üstün performanslarla X Games ve Red Bull X-Fighters'ta madalyalar kazandı.