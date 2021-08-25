Tokyo'daki Büyükşehir Spor Salonu'nda gerçekleştirilen masa tenisi müsabakalarında Nesim Turan, D Grubu'nda Şilili Cristian Gonzalez ile karşılaştı.

Nesim Turan, rakibini 11-7, 11-3 ve 11-4'lük setlerle 3-0 yendi.

Nesim Turan ilk maçını kazanıyor!



Şilili Cristian Gonzalez karşısında 3-0'lık net bir skorla galibiz ve D Grubu'na kazanarak başlıyoruz. pic.twitter.com/5iCdvUBtEE — TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) August 25, 2021

A Grubu'nda mücadele eden Abdullah Öztürk ise Endonezyalı Adyos Astan karşısında 11-8, 6-11, 11-3 ve 11-7'lik setlerle 3-1 galip geldi.

Milli sporcular, gruptaki ikinci maçlarına yarın TSİ 03.00'te çıkacak. Nesim Turan ile Çinli Yan Zhang, Abdullah Öztürk ile Polonyalı Rafal Lis karşılaşacak.