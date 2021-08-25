Haber Giriş: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 11:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nesim Turan ve Abdullah Öztürk ilk maçlarını kazandı
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları masa tenisi tek erkeklerde (Sınıf 4) Nesim Turan ve Abdullah Öztürk, ilk maçlarından galip ayrıldı.
Tokyo'daki Büyükşehir Spor Salonu'nda gerçekleştirilen masa tenisi müsabakalarında Nesim Turan, D Grubu'nda Şilili Cristian Gonzalez ile karşılaştı.
Nesim Turan, rakibini 11-7, 11-3 ve 11-4'lük setlerle 3-0 yendi.
Nesim Turan ilk maçını kazanıyor!— TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) August 25, 2021
Şilili Cristian Gonzalez karşısında 3-0'lık net bir skorla galibiz ve D Grubu'na kazanarak başlıyoruz. pic.twitter.com/5iCdvUBtEE
A Grubu'nda mücadele eden Abdullah Öztürk ise Endonezyalı Adyos Astan karşısında 11-8, 6-11, 11-3 ve 11-7'lik setlerle 3-1 galip geldi.
Milli sporcular, gruptaki ikinci maçlarına yarın TSİ 03.00'te çıkacak. Nesim Turan ile Çinli Yan Zhang, Abdullah Öztürk ile Polonyalı Rafal Lis karşılaşacak.
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