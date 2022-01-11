15 Ocak Cumartesi günü deplasmanda oynanacak Medipol Başakşehir maçının, Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ın geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmesinden dolayı ileri bir tarihe ertelenmesi için TFF'ye müracaat edildi.

Ahmet Çalık'ın cenazesi Ankara'da defnedilecek

Konyaspor'un geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitiren genç futbolcusu Ahmet Çalık'ın cenazesi bugün Ankara'da defnedilecek.

"Konyaspor'umuza geldiği ilk günden bu yana taraftarımızın ve şehrimizin sevgisini kazanan futbolcumuz Ahmet Çalık'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başta futbolcumuz Ahmet Çalık'ın ailesi olmak üzere hepimizin başı sağ olsun. Futbolcumuz Ahmet Çalık’ın cenazesi, Elmadağ Sungur Camii'nde ikindi namazını müteakiben kılınacak cenaze namazı sonrası Elmadağ Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedilecektir."

Muammer Akyüz: Beklenmedik vefatı hepimizi derinden üzmüştür

Gençlerbirliği Kulübü Basından Sorumlu Asbaşkanı Muammer Akyüz, başkent ekibinin altyapısında yetişen Ahmet Çalık'ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Akyüz, Ahmet Çalık'ın, Gençlerbirliği altyapısında yetiştiğini ve kırmızı-siyahlı ekipte kaptanlık yaptığını hatırlattı.

"Ahmet Çalık'ın ilk filiz lisansı kulübümüz tarafından çıkarıldı. 16 yaş altından başlamak üzere tüm yaş gruplarında milli formayı giyen Ahmet Çalık, A Milli formayı da 8 kez giydi. 2016-2017 sezonunun devre arsında Galatasaray'a transfer olan Ahmet kardeşimiz, son olarak Konyaspor'da futbola devam etmekteydi. Gerek kişiliği, gerekse futbolculuğu yönünden camiamızca da çok sevilen kardeşimizin beklenmedik vefatı hepimizi derinden üzmüştür. Başta ailesi olmak üzere, Gençlerbirliği camiamıza ve tüm Türk futbol kamuoyuna başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Mekanın cennet olsun güzel kardeşim, aramızdan bu kadar erken ve genç ayrılışın hepimizi derinden üzdü."

Ahmet Çalık'ın arkadaşı Eryıldırım: Nikah işlemleri için Ankara'ya geliyordu

Ankara'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ın çocukluk arkadaşı Önder Eryıldırım, milli futbolcunun nikah işlemleri için Konya'dan Ankara'ya geldiğini söyledi.

Ahmet Çalık'ın cenazesinin getirildiği Gölbaşı Devlet Hastanesi'nde Eryıldırım, Çalık'ın çocukluk arkadaşı olduğunu belirtti.

"Etlik'te aynı mahallede beraber büyüdük. Aynı zamanda kuaförlüğünü de uzun süre yaptım. Annesi, babası Etlik'te oturuyordu. Nikah işlemleri için Konya'dan Ankara'ya geliyordu. Yakın zamanda nikahı vardı."

Eryıldırım, çok üzgün olduklarını dile getirdi.

"Maalesef çok üzücü haber aldık. Tüm Türkiye'nin başı sağ olsun. Gerçekten çok üzücü, diyecek bir şey bulamıyorum. Allah rahmet eylesin, içimiz yandı. Herkes gibi çok üzgünüm. Yer kaygan olduğu için aracı kaymış ve takla atmış. Bugün ikindi namazına müteakip Elmadağ'da aile kabristanlığında defnedilecek."