Konyaspor savunmasıyla dikkat çekiyor
Arabam.com Konyaspor, bu sezon savunmasıyla dikkat çekiyor. Oynadığı 14 maçta ağlarında 9 gol gören yeşil beyazlılar, Spor Toto Süper Lig'in en az gol yiyen ekibi durumunda.
Arabam.com Konyaspor, bu sezon savunmasıyla ön plana çıkıyor. Ligde 14 maça çıkan yeşil beyazlılar, kalesinde sadece 9 gol gördü.
İlhan Palut'un ekibi, 7 maçta rakiplerine gol şansı tanımadı. Maç başına 0 virgül 64 gol yiyen Arabam.com Konyaspor, bu alanda Spor Toto Süper Lig'de zirvede bulunuyor.
Yeşil beyazlılar, bu başarısıyla Avrupa'da da üst sıralarda yer alıyor. Arabam.com Konyaspor, Avrupa'nın 5 büyük ligi baz alındığında en gol yiyen 4'üncü ekip durumunda.
Bu alanda lider ise Barcelona. Katalan devi, La Liga'da oynadığı 14 maçta kalesinde sadece 5 gol gördü.
Bu sezon İtalya'da ve Şampiyonlar Ligi'nde umduğunu bulamamasına rağmen Juventus da savunmasıyla dikkat çekiyor. Torino ekibinin fileleri, ligde çıktığı 15 maçta 7 kez havalandı.
Fransa'da şampiyonluğun en güçlü takımı Paris Saint-Germain, yediği gol sayısı bakımından Avrupa'da 3'üncü.
Başkent ekibi, 15 lig maçında rakiplerine 9 kez gol şansı tanıdı. Christophe Galtier'in ekibi, maç başına ortalamayla Arabam.com Konyaspor'un önünde yer aldı.
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