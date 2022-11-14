Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi 13:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Başakşehir Dünya Kupası arasını Antalya'da geçirecek
Medipol Başakşehir, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada Antalya'da iki etaplı kamp gerçekleştirecek.
Turuncu-lacivertlilerin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 23 Kasım'da İstanbul'da toplanacak takım, 24 Kasım-1 Aralık tarihlerinde Voyage Belek Golf&Spa'da ilk kamp dönemini geçirecek.
Başakşehir ikinci kampını ise 6-13 Aralık tarihlerinde Maxx Royal Belek Golf Resort'ta yapacak. Turuncu-lacivertli ekip, 1 Aralık, 10 Aralık ve 13 Aralık'ta üç hazırlık maçı yaparak sezonun ikinci yarısına hazırlanacak.
Takımımız, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Antalya’da iki etaplı kamp programı gerçekleştirecektir.— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) November 14, 2022
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Etiketler: Medipol Başakşehir
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