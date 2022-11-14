Trabzon, Konya ve İstanbul'da eş zamanlı gerçekleştirilen turnuvada, epe branşında 10-12-14 yaş altı kategorilerinde çeşitli illerden 539 sporcu mücadele ediyor.

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Trabzon'daki Yomra Jimnastik Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen organizasyon, kızlar 14 yaş altı kategorisinde 26 sporcunun müsabakalarıyla başladı. Kentteki müsabakalara 120 sporcunun katılması bekleniyor.

Müsabakalar 15 Kasım Salı günü sona erecek.