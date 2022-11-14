TSYD Adana Şubesinden yapılan açıklamaya göre, Adana Atlıspor Kulübü Tesisleri'nde düzenlenen 3 kupalı engel atlama yarışmaları tamamlandı.

Yarışlar sonucunda, Atatürk kupasını "Goliat" isimli atıyla Beysim Hüseyinoğlu, İnönü kupasını "Evert" isimli atıyla Eylül Naz Akgün, TSYD kupasını da "Lancelot" isimli atıyla Yiğit Hakan Ketenci kazandı.

Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Hasan Engin Tuncer'in de katıldığı organizasyonda kupa alan binicilere ödüllerini TSYD Adana Şube Başkanı Kerim Hoşfikirer, Adana Atlı Spor Kulübü Başkanı Ali Cerit ve diğer ilgililer verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cerit, anlamlı kupaların yer aldığı yarışa ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.