Haber Giriş: 11 Ocak 2022 Salı 12:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen: Acımız çok büyük
[Fotoğraf: AA]
Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen, milli futbolcuları Ahmet Çalık'ın trafik kazasında hayatını kaybetmesiyle büyük bir acı yaşadıklarını söyledi.
Özgökçen, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'ndan çıkarken basın mensuplarına açıklamada bulundu.
Özgökçen, çok üzgün olduklarını belirtti.
"Acımız çok büyük. Gencecik çocuk vefat etti. Ankara'ya cenazeye gideceğiz, Elmadağ'a. Allah taksiratını affetsin. Efendi arkadaşlardan biriydi. Acımız büyük ne söylenebilir ki gencecik çocuktu, trafik kazasında vefat etti."
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