Özgökçen, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'ndan çıkarken basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Özgökçen, çok üzgün olduklarını belirtti.

"Acımız çok büyük. Gencecik çocuk vefat etti. Ankara'ya cenazeye gideceğiz, Elmadağ'a. Allah taksiratını affetsin. Efendi arkadaşlardan biriydi. Acımız büyük ne söylenebilir ki gencecik çocuktu, trafik kazasında vefat etti."