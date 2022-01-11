Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent oluyor. Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından yönetim, İspanyol teknik adamı Türkiye'ye çağırdı.

Torrent'in, yardımcıları ile birlikte İstanbul’a gelecek ve detayları görüştükten sonra imza atacak. 59 yaşındaki teknik adam Atakaş Hatayspor maçında kulübede olacak.

Guardiola’nın yardımcılığını yaptı

İspanyol futbol adamı, 2008'den itibaren 10 yıl boyunca Guardiola’nın yardımcılığını yaptı. Torrent, bu süreçte Barcelona, Bayern Munich ve Manchester City’de görev aldı.

Domenec Torrent, teknik adamlık kariyerine ise 1994'te İspanyol ekibi Palafrugell takımında başladı. 2003’te Palamos ve 2005'te Girona’da teknik direktörlük görevlerini yürüttü.

59 yaşındaki futbol adamı, Pep Guardiola’nın ekibinden 2018'de ayrıldıktan sonra iki takımda daha görev aldı.Haziran 2018-Kasım 2019 tarihleri ardında MLS ekibi New York City'de çalıştı.

New York City ile 60 maça çıkan tecrübeli futbol adamı, 1,68 puan ortalaması yakaladı. Torrent’in teknik adam olarak son adresi ise Brezilya ekibi Flamengo oldu.

İspanyol çalıştırıcının, Temmuz 2020'de başlayan Flamengo macerası, Kasım 2020'de sona erdi. Flamengo ile 26 maça çıkan Domenec Torrent, maç başına 1 virgül 92 puan ortalamasına ulaştı.