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Spor
TRT HABER/AA 21.01.2024 15:40

Konyaspor Antalyaspor'u konuk ediyor

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, sahasında Bitexen Antalyaspor'u konuk ediyor.

Konyaspor Antalyaspor'u konuk ediyor

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan maçı Zorbay Küçük yönetiyor.

Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den canlı takip edebiliriz... 

Konyaspor Antalyaspor'u konuk ediyor

Hakan Keleş ile yolları ayıran TÜMOSAN Konyaspor, yeni teknik direktörü Fahrudin Ömerovic ile ligdeki ilk sınavına çıkacak. Son 3 maçında 1 puan çıkarabilen yeşil beyazlılar, kazanarak düşme hattından çıkmayı hedefliyor. Konyaspor'un bu mücadele öncesi 19 puanı bulunuyor.

Sergen Yalçın yönetiminde 3 maçtan 5 puan çıkaran Bitexen Antalyaspor ise galip gelerek üst sıraları zorlamak istiyor. Antalyaspor, 21. haftaya 29 puanda girdi.

İki takım ligin ilk yarısında Antalya'da karşılaşmış, mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlanmıştı.

Stat: Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu

Hakemler: Zorbay Küçük, Kerem Ersoy, Furkan Ürün

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