Muhammed Bozdağ'dan Kış Gençlik Olimpiyatları'nda ilk madalya

Güney Kore'de düzenlenen oyunların 2. günündeki kısa kulvar sürat pateni 1000 metre yarışları, Gangneung Buz Pateni Salonu'nun yapıldı.

Erkekler kategorisinde mücadele eden Muhammed, 1:26.349'luk derecesiyle Çinli Zhang Xinzhe'nin (1:26.257) arkasında 2. sırayı aldı ve gümüş madalya kazandı.

Buz hokeyci Sidre Özer, Lozan 2020'deki bronz madalyayla Kış Gençlik Olimpiyatları'nda madalya elde eden ilk Türk sporcu olmuştu ancak dereceyi 3'e 3 karışık takım yarışmasında aldığı için madalya Türkiye'nin hanesine yazılmamıştı.