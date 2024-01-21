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Spor
TRT HABER/AA 21.01.2024 15:40

Konyaspor Antalyaspor'la berabere kaldı

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, sahasında Bitexen Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Konyaspor Antalyaspor'la berabere kaldı
[Fotograf: AA]

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda hakem Zorbay Küçük'ün yönettiği karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.

Mücadelede ev sahibi takım 43. dakikada Steven N'Zonzi ile 1-0 öne geçti. Adam Buksa 69. dakikada konuk takımın beraberlik golünü kaydetti.

4 haftadır kazanamayan TÜMOSAN Konyaspor bu beraberlikle puanını 20'ye, Antalyaspor ise puanını 30'a yükseltti 

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

4. dakikada Konyaspor’un sol kanattan gelişen atağında Guilherme topu içeriye hareketlenen Çikalleshi’ye gönderdi. Topla birlikte kaleye ilerleyen Çikalleshi’nin şutunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

10. dakikada sol kanatta topla buluşan Güray topu ceza sahası içindeki Safuri’ye gönderdi. Safuri’nin beklemeden vuruşunda top dışarı çıktı.

20. dakikada sağ kanattan Oğulcan ile gelişen Konyaspor’un atağında, Oğulcan ceza sahası içinde bekleyen Soner’i topla buluşturdu. Soner’in kafa vuruşunda top az farkla yandan dışarıya gitti.

GOL - 43. dakikada Guilherme’nin sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde kafalardan seken topu kaleci Leite yumrukla uzaklaştırmak istedi. Pozisyonun devamında ceza sahası içerisinde bu topa kafayı vuran Nzonzi meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu. 1-0

İlk yarı Konyaspor’un 1-0’lik üstünlüğüyle tamamlandı.

64. dakikada defansın uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Ahmet Oğuz'un uzaktan sert şutu yandan auta gitti.

GOL - 69. dakikada konuk ekip eşitliği yakaladı. Erdoğan Yeşilyurt'un sağ kanattan ortasında Buksa, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-1.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

Konyaspor: Deniz Ertaş, Ahmet Oğuz, Uğurcan Yazğılı, Metehan Mert, Guilherme, Soner Dikmen, Prip (Dk. 84 Cicaldau), N'Zonzi, Oğulcan Ülgün (Dk. 79 Moreno), Yunus Mallı (Dk. 79 Oliveira), Cikalleshi

Antalyaspor: Leite, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk (Dk. 82 Naldo), Güray Vural, Kaluzinski, Bytyqi, Safuri (Dk. 87 Erdal Rakıp), Saric (Dk. 82 Ufuk Akyol), Larsson (Dk. 90+3 Milosevic), Buksa (Dk. 87 Assombalonga)

Goller: Dk. 43 N'Zonzi (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 69 Buksa (Bitexen Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 13 Oğulcan Ülgün (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 53 Larsson, Dk. 81 Erdoğan Yeşilyurt, Dk. 90+5 Erdal Rakıp (Bitexen Antalyaspor)

Stat: Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu

Hakemler: Zorbay Küçük, Kerem Ersoy, Furkan Ürün

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