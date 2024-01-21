Sivas'da kazanan çıkmadı

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda hakem Kadir Sağlam yönettiği karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Sivasspor'un gollerini 8 ve 15'te penaltıdan Rey Manaj kaydederken, Gaziantep FK'nın sayıları ise 29'da Denis Dragus ile 41'de Papy Djilobodji attı.

Bu sonuçla EMS Yapı Sivasspor puanını 26'ya, Gaziantep FK ise 22'ye yükseltti

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 6. dakikada Barorow'un sol kanattan ortasında M'Bakata, Emrah Başsan'ı caza sahası içinde düşürünce Sivasspor penaltı kazandı. 8. dakikada Manaj, kazanılan penaltıyı gole çevirdi: 1-0

12. dakikada Ziya Erdal'ın sol kanattan ortasında Ogün Özçiçek, Emrah Başsan'ı ceza sahası içinde düşürdü. Karşılaşmanın hakemi Kadir Sağlam, VAR'ın uyarısı sonucu penaltı noktasını gösterdi.

GOL - 15. dakikada penaltıyı kullanan Manaj, topu 2. defa ağlara gönderdi: 2-0

25. dakikada Kvet'in sol kanattan pasında ceza sahası dışında topla buluşan Barrow, topa sert vurdu. Top kale direğinin üzerinden az farkla auta gitti.

GOL - 29. dakikada Appindangoye'nin ceza sahası önünde topu, Maxim'e kapatırdı. Maxim topu boş pozisyondaki Draguş'a verdi. Draguş topu boş ağlara gönderdi: 2-1

GOL - 41. dakikada ceza sahası dışında topla buluşa Djilobodji'nin sert şutu kaleci Ali Şaşal Vural'ın solundan ağlara gitti: 2-2

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 tamamlandı.

65. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Maxim, topa sert vurdu. Kaleye giden topu Camara, kafa vuruşuyla çıkardı.

84. dakikada ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Kerem Atakan Kesgin'in sert vuruşunu, kaleci Nita iki hamlede güçlükle kontrol etti.

89. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Manaj'ın sert vuruşu defansa çarparak kornere gitti.

Karşılaşma 2-2 tamamlandı.

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Burak Kapacak (Dk. 89 Emre Gökay), Appindangoye, Camara, Uğur Çiftçi, Poungouras, Kvet (Dk. 67 Kerem Atakan Kesgin), Ziya Erdal (Dk. 15 Abdulkadir Parmak) (Dk. 89 Eren Kaya), Emrah Başsan (Dk. 67 Murat Paluli), Barrow, Manaj

Gaziantep FK: Nita, M'Bakata, Ertuğrul Ersoy, Nkoulou, Djilobodji, Mustafa Eskihellaç, Sorescu, Jevtovic (Dk. 46 Acosta) (Dk. 86 Furkan Soyalp), Ogün Özçiçek, Maxim, Draguş (Dk. 90+1 İlker Karakaş)

Goller: Dk. 8 ve 15 Manaj (Penaltıdan) (EMS Yapı Sivasspor), Dk. 29 Draguş, Dk. 41 Djilobodji (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Dk. 6 M'Bakata, Dk. 44 Jevtovic, Dk. 48 Draguş, (Gaziantep FK), Dk. 18 Kvet, Dk. 37 Manaj, Dk. 64 Burak Kapacak (EMS Yapı Sivasspor)

Kırmızı kart: Dk. 81 Maxim (Gaziantep FK)

Stat: BG Grup 4 Eylül

Hakemler: Kadir Sağlam, Kamil Çetin, Ogün Kamacı