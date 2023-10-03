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Spor
AA 03.10.2023 17:05

Konteyner kentte kalan çocuklar curling etkinliğinde buluştu

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Malatya'da, Avrupa Spor Haftası etkinlikleri kapsamında curling turnuvası düzenlendi.

Konteyner kentte kalan çocuklar curling etkinliğinde buluştu
[Fotograf: AA]

Yakınca Spor Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe konteyner kentte kalan çocuklar katıldı.

Türkiye Curling Federasyonu Malatya İl Antrenörü ve Hakemi Muhammet Kemal Gülşen, AA muhabirine, Avrupa Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Türkiye Curling Federasyonu Malatya İl Temsilciliği olarak, konteyner kentte kalan sporcu çocukları turnuvaya getirdiklerini söyledi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Gülşen, turnuvaya yoğun bir katılım olduğunu kaydetti.

"Curling Turnuvası, heyecanlı ve çekişmeli yarışmalara sahne oldu. İki okulumuz kupa kazandı. Çocuklar madalya aldılar. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Curling Hakemi Bahar Ünal da depremden etkilenen tüm illere geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

"Çocuklarımız için floor curling, yani normal zeminde oynanabilen curling yeni bir spor dalı. Hem çocukların zekasına yönelik hem de duygusal ve psikolojik birçok yöne hitap ediyor. Ailelerin çocuklarını bu spora yönlendirmelerini istiyoruz."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Program sonunda yarışmaya katılan sporculara altın madalya, dereceyle bitiren grup takımlarına kupaları takdim edildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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