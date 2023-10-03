Balkan ikincisi Muhammed Enes Kılıç'ın hedefi olimpiyatlar

Atletizme 2017'de başlayan, yüksek atlamada iki kez Türkiye şampiyonu olan ve milli formayla ilk kez katıldığı 18 Yaş Altı Balkan Atletizm Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Fenerbahçe Kulübü sporcusu Muhammed Enes Kılıç, Kırşehir'de antrenmanlarına devam ediyor.

[Fotoğraf: DHA]

Muhammet Enes Kılıç: Katılacağım turnuvalarda İstiklal Marşımızı okutmak istiyorum

Muhammed Enes, gazetecilere yaptığı açıklamada, yüksek atlamada 18 yaş altı Avrupa yıldızlar barajının 2 metre olduğunu, Sivas'ta 2,2 metre atlayıp barajı geçtiğini belirtti.

"Hedefim Balkan Şampiyonası'na katılmaktı, bunu başardım. Bundan sonraki hedefim Avrupa ve dünya şampiyonaları ile olimpiyatlara katılmak. Ülkemize birincilik madalyasını kazandırmak ve İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyorum."

[Fotoğraf: DHA] [Fotoğraf: DHA]

Atletizm Antrenörü Mine Gökkaya: Avrupa’da kürsü görmeyi bekliyoruz

Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atletizm Antrenörü Mine Gökkaya da Muhammed Enes’in Balkan Şampiyonası'nda 2006 doğumlu rakipleriyle de mücadele ettiğini belirtti.

"Enes, Balkan Şampiyonası'ndaki 2,02’lik atlayışı ile 2024 yılının 2 metre olan Avrupa yıldızlar barajını geçmiş oldu. 2024 yılında yüksek atlama erkeklerde Avrupa’da kürsü görmeyi bekliyoruz. Bize destek olan federasyonumuza, il müdürlüğümüze ve Fenerbahçe Kulübüne teşekkür ediyoruz. Enes, her sene üstüne koyarak kendinden büyükleri de geçebiliyor. Olimpiyatlarda ülkemizi gururla temsil edebilecek nitelikte bir sporcu."

[Fotoğraf: DHA] [Fotoğraf: DHA]

Baba Mustafa Kılıç ise Muhammed Enes'in başarısıyla gurur duyduğunu ifade ederek, fırsat buldukça antrenmanlarını izlediğini, ona destek olduğunu belirtti.