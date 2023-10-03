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Spor
AA 03.10.2023 14:10

Şanlıurfaspor teknik direktör İrfan Buz ile anlaştı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, teknik direktör İrfan Buz ile anlaşmaya vardı.

Şanlıurfaspor teknik direktör İrfan Buz ile anlaştı

ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, deneyimli teknik direktör İrfan Buz ile anlaşmaya vardı. Buz, daha önce birçok Süper Lig takımını çalıştırarak başarılar elde etti.

"Başkan Haçım İzol ve yönetim kurulunun kararı sonrası yapılan görüşmelerin ardından prensipte anlaşmaya varılan teknik direktör İrfan Buz, bugün Şanlıurfa'ya gelerek anlaşmaya imza attı. Akşam saatlerinde takımın antrenmanını yönetecek olan İrfan Buz, Gençlerbirliği karşılaşması ile Şanlıurfaspor kariyerindeki ilk maçına çıkmış olacak."


Şanlıurfaspor Kulübü Başkanı Haçım İzol, anlaşmanın camiaya ve teknik direktör Buz'a hayırlı olması temennisinde bulundu.

"Şanlıurfaspor'umuz her zaman en iyisini hak ediyor. Gerek deneyimi bakımından gerekse kamuoyunda karşılığı olan İrfan Buz hocamız ile birlikte yükselişe geçeceğimize inanıyoruz. Futbolcularımız ve teknik heyetimiz bizim için çok önemli. Bir o kadar da taraftarımızı önemsiyoruz. Onun için bu haftaki Gençlerbirliği maçına tüm Şanlıurfa halkını bekliyoruz."

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