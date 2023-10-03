BİGG Spor Ödülleri'nin başvurusu başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamada, spor ve sporla ilişkili tüm alanlarda yeni bilgi üretilmesi, yenilikçi yaklaşımların geliştirilmesi ile teknolojik girişimciliğin desteklenerek spor teknolojileri alanında farkındalığın artırılması amacıyla yapılan BİGG Spor Ödülleri için adaylar 30 Ekim'e kadar başvuru yapabilecek.

Söz konusu iki bakanlık arasında imzalanan "Bilimsel Araştırma, Girişimcilik ve Gençlerde Bilimsel Farkındalığın Artırılmasına İlişkin İşbirliği Protokolü" kapsamında gerçekleşecek ödüller, 7 kategoride düzenlenecek.

Toplam 4,5 milyon lira para ödülü verilecek yarışma için adaylar, ithal spor malzemelerinin yerlileştirilmesi, spor teknolojilerinde artırılmış ve sanal gerçeklik uygulamaları, sporla ilişkili istatistik ve büyük veri analizi uygulamaları, sporda yapay zeka uygulamaları, sporda sensör teknolojisi, sporda antrenman teknolojileri ile bireysel ve takım takip analiz sistemleri alanlarında geliştirecekleri ürünleriyle başvuru yapabilecek.