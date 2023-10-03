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Spor
DHA 03.10.2023 13:50

Al Nassr'da Talisca ve Ronaldo şov devam ediyor

Dünya yıldızlarının sahne aldığı Asya Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın eski yıldızı Talisca ve Ronaldo ortaklığı sürüyor.

Al Nassr'da Talisca ve Ronaldo şov devam ediyor

Dünya yıldızlarının adresi Asya Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı devam ediyor.

Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr, Tacikistan temsilcisi İstiklol'ü evinde ağırladı. Karşılamada Sebai'nin attığı golle konuk ekip İstiklol devreyi 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda baskısını artıran Al Nassr, 66. dakikada Cristiano Ronaldo ile skoru eşitledi. Ardından sahneye çıkan Talisca dengeleri değiştirdi.

Brezilyalı oyuncu 72. ve 77. dakikalarda attığı gollerle takımını galibiyete taşıdı.

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