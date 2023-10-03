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İHA
HABER GİRİŞ
03.10.2023 14:00
, 03.10.2023 14:00
SON GÜNCELLEME
03.10.2023 14:00
İşitme Engelli Kadın Milliler ilk kez finalde
Malezya'da devam eden Dünya İşitme Engelliler Futbol Şampiyonası yarı finalinde Kadın Futbol Milli Takımı, Polonya'yı 2-1 yenerek tarihinde ilk kez finale yükseldi.
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