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Spor
İHA 03.10.2023 14:00

İşitme Engelli Kadın Milliler ilk kez finalde

Malezya'da devam eden Dünya İşitme Engelliler Futbol Şampiyonası yarı finalinde Kadın Futbol Milli Takımı, Polonya'yı 2-1 yenerek tarihinde ilk kez finale yükseldi.

İşitme Engelli Kadın Milliler ilk kez finalde

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