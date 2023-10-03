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Spor
AA 03.10.2023 16:58

Konyaspor'dan hakem Arda Kardeşler'in yönetimine tepki

TÜMOSAN Konyaspor Basın Sözcüsü Mahmut Güzel, Beşiktaş ile yaptıkları maçın hakemi Arda Kardeşler'in karşılaşmanın skorunu doğrudan etkilediğini belirtti.

Konyaspor'dan hakem Arda Kardeşler'in yönetimine tepki
[Fotograf: AA]

TÜMOSAN Konyaspor Basın Sözcüsü Mahmut Güzel, Futbol Şube Sorumlusu Ömer Korkmaz ile MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında, Konyaspor-Beşiktaş maçının hakemi Arda Kardeşler'e yönelik kulüp yönetiminin eleştirilerini sürdürdü.

Güzel, Arda Kardeşler'in aldığı kararların, karşılaşmanın önüne geçtiğini ifade etti.

"Pazar gün oynadığımız Beşiktaş karşılaşmasında hakem Arda Kardeşler bize göre net olarak ifade etmek gerekirse maçın skorunu etkilemiştir. Pozisyonu tekrar izleyenler açıkça görmüştür, Beşiktaşlı sporcu Aboubakar bile top eline değince duraksadı, o bile hakemin penaltı çalmasını bekledi. Fakat hakem Arda Kardeşler ne yazık ki büyük bir hataya imza attı ve oyunu devam ettirdi. Pazar gün penaltımızın verilmediğini düşünüyoruz. Daha dramatik olan VAR'ın devreye girmemesi oldu. Meselenin özünde yine Arda Kardeşler'in çalmadığı penaltı düdüğü var. Penaltı pozisyonu takımımızın maalesef tüm motivasyonunu yerle bir etti. Hakemlerin kararları takımların kaderleriyle oynuyor. Konyaspor'un da tek istediği adalet."

Konyaspor Futbol Şube Sorumlusu Ömer Korkmaz da sakatlığı süren golcü oyuncusu Cikalleshi'nin Hatayspor maçında sahada olmasını beklediklerini sözlerine ekledi.

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