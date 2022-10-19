Akondroplazi (cücelik) hastalığıyla dünyaya gelen 24 yaşındaki Ayşe Şirip, bedensel engelli birey olarak çocukluğunda geçirdiği zor dönemin ardından 'Ayakları üzerinde durabilen güçlü bir kadın olma' hedefiyle hayata tutundu.

Akdeniz Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü'nden mezun olan Şirip, sağlıklı bünyeye sahip olmak için dövüş sporuna başladı, kollarını ve vücudunu güçlendirmek için de 2 yıl önce haltere yöneldi.

[Fotoğraf: DHA]

Antrenör Ekrem Celil yönetiminde Antalya Spor Salonu'nda antrenman yapan Şirip, ilk yılında Türkiye şampiyonu oldu.

Kısa boyu nedeniyle hissettiği dışlanmışlık duygusunu, hayata güler yüzle bakarak aşan Ayşe; kollarını güçlendirip, iş hayatında başarılı olmak için başladığı halter sporunda kendisine hedefler belirledi.

[Fotoğraf: DHA]

Pandemi sürecinde evinde ve parklarda antrenman yapan Şirip, mart ayında da Türkiye şampiyonu oldu.

29 Eylül'de Gürcistan'da tamamlanan Para Halter Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Ayşe Şirip, milli takım forması giymenin gururunu yaşadı.

Yunan mitolojisinde, bereketin sembolü olan Artemis'in efsanelerine ilgi duyduğunu söyleyen Ayşe Şirip, halter dünyasının Artemis'i olarak anılmak istiyor.

[Fotoğraf: DHA]

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanmayı hayal eden Ayşe Şirip, aralık ayında yapılacak Dünya Kupası'nda madalya kazanarak olimpiyat kotası almayı hedefliyor.

Ayşe Şirip: Hedefim olimpiyat kotası almak ve olimpiyatta madalya kazanmak

[Fotoğraf: DHA]

Ayşe Şirip, hedefinin olimpiyat kotası almak ve olimpiyatlarda madalya kazanmak olduğunu dile getirdi.

"2 sene önce halter sporuna kollarımı güçlendirmek ve güçlü birey olmak için başladım. Üst üste 2 Türkiye şampiyonluğu yaşadım. Kollarım güçsüz olduğu için halterde daha fazla başarı elde edemeyeceğim söylendi. Pes etmedim, 2 sene boyunca çalıştım ve milli takıma gitmeye hak kazandım. Gürcistan'da ikinci oldum. Hedefim olimpiyat kotası almak ve olimpiyatta madalya kazanmak."