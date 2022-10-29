Sekapark'tan başlayan yarışlarda, 3 kilometre halk koşusu, 10 kilometre profesyonel sporcu koşusu ve Çocuk Maratonu koşuldu.

Yaklaşık 5 bin sporseverin katıldığı organizasyonda, Etiyopya, Kenya, Moldova, Malezya, Ukrayna, Fas, Endonezya, Tunus, Azerbaycan, Kazakistan, Suriye, İran, Irak ve Afganistan'dan 42 yabancı sporcu mücadele etti.

Başlama işaretini Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın verdiği 10 kilometrelik profesyonel sporcu koşusunda erkeklerde Benard Cheruiyot Sang birinci olurken, Sezgin Ataç ikinci, Ramazan Özdemir üçüncü oldu. Kadınlarda ise birinciliği Bahar Atalay, ikinciliği Sümeyye Erol, üçüncülüğü Ümmü Kiraz elde etti.

[Fotoğraf: AA]

Halk koşusu kategorisinde erkeklerde Umut Çakar birinci, Diren Sağlam ikinci, Ahmet Ege Önder üçüncü oldu. Kadınlarda ise Serra Kökduman birinciliği elde ederken, onu Mirya Karayel ve Başak Yaprak Doğan takip etti.

Dereceye giren sporcuların ödüllerini Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım takdim etti.

Sekapark alanı içinde yapılan 1 kilometrelik Çocuk Maratonu'nda ise tüm çocuklara anı madalyası verildi.