75. Yıl Ankara Hipodromu'nda bin 600 metre mesafe çim pistte gerçekleşen yarışa 3+ yaşlı safkan Arap olan 14 at katıldı.

Koşuyu, 1.45.61'lik derecesiyle "Kıyıcı" ilk sırada bitirdi. Yarışta ikinciliği Gökhan Kocakaya'nın jokeyliğini yaptığı "Gülhatmi", üçüncülüğü ise jokeyliğini Halis Karataş'ın üstlendiği "Özşimşek" elde etti.

Koşuyu birinci bitiren Kıyıcı, sahibi Onur Türker'e 1 milyon 900 bin lira kazandırdı. Yarışta, ikramiye ve primlerle toplam 4 milyon 779 bin 688 lira para ödülü dağıtıldı.

42. Cumhuriyet Koşusu'nun galibi "Kıyıcı" isimli safkanın sahibi Onur Türker ve jokeyi Mustafa Çiçek'e ödüllerini Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil, Tarım ve Orman Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanı Recep Semiz, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürü Hasan Gezginç takdim etti.