Ragbi Federasyonu Başkan Murat Pazan, 2022 yılında ragbide yapılan çalışmalar ve elde edilen sonuçlar ile 2023 hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Pazan, uluslararası müsabakalarda 7'li ragbi branşında hedeflenen başarılara ulaştıklarını dile getirdi.

"Büyük Erkekler 7'li Ragbi Milli Takımı, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Avrupa Konferans 1 müsabakasında Avrupa 3'üncüsü oldu. Kadınlar Milli Takımımız da Avrupa Trophy Serisini 5'inci bitirdi."

Pazan, 2023 Avrupa Oyunları'na ragbi branşının eklendiğine dikkat çekti.

"Kadınlar 7'li Ragbi Milli Takımı'mız Avrupa Oyunları'na katılım hakkı elde etti. Milli takımımız 21 Haziran-2 Temmuz 2023 tarihinde Polonya'nın Krakow kentine düzenlenecek Avrupa Oyunları'na katılacak. Hedefimiz Avrupa Oyunları'nda şampiyon olarak 2024 Paris Yaz Olimpiyatları'na katılım hakkı kazanmak."

[Fotoğraf: AA / Ragbi Federasyonu Başkan Murat Pazan]

"Başarı işi bir bütün işi"

Ragbide gelinen noktaya 6 yılda ulaşıldığına vurgu yapan Pazan, "Başarı 6 yılın emeği ve eforu sayesinde oluyor. Geriye dönüp baktığımızda 6 yıl uzun gibi gözükse de aslında sporda başarı uzun vadede geliyor." ifadelerini kullandı.

Pazan, rakiplerin "belki de yüzyıllardır" ragbi oynadığına dikkat çekti.

"Çok güçlü ve köklü ülkelerin mücadele ettiği ragbide 6 yılda bu seviyelere çıkmak tamda bir Türk gencinin, Türk kadınının neleri yapabileceğini gösteriyor. Bu da bizi, yönetim kurulumuzu motive ediyor. Ragbinin ülkemizde bu seviyeye gelmesinde emeği olan başta Cumhurbaşkanımız ve Bakanımız olmak üzere sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Çünkü başarı işi bir bütün işi, tek başına kazanılacak, yakalanılacak bir durum değil. Benden çok, biz olmanın avantajını yaşadık ve hep birlikte yaşamaya devam etmek daha güzel başarılar elde etmek istiyoruz. Tanınır, bilinir olmak adına yaptığımız gibi tüm çalışmalar meyvesini vermeye devam ediyor. 6 yıl önceki süreçte bir elin parmaklarını geçmeyen ilde yapılan ragbi, bilinir olmanın dışında her yerde oynanıyor. Ragbinin ülkemizde çok daha iyi yerlere geleceğine inancım tam."