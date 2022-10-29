Konyaspor, Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda Kasımpaşa'yı ağırladı. Mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetti.

Konya'da karşılıklı gollerin atıldığı maçta kazanan çıkmadı. Üç maçtır kazanamayan her iki ekip de galibiyet hasretini 4 maça çıkardı.

İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmanın 50. dakikasında Kasımpaşa Hajradinovic ile öne geçti. Konyaspor 82. dakikada Guilherme ile eşitliği sağladı ve mücadele 1-1 tamamlandı.

Süper Lig'de beşinci beraberliğini alan Konyaspor 20, ikinci beraberliğini alan Kasımpaşa ise 14 puana yükseldi.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

18. dakikada ceza alanında topla buluşan Çekici'nin sert şutunda top az farka dışarıya çıktı.

28. dakikada sağ kanattan Ahmet Oğuz'un ortasında Çekici'nin kafa vuruşunda top direkten döndü.

45. dakikada Çekici'nin ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci Ertuğrul Taşkıran kurtardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle bitti.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 49. dakikada Kasımpaşa golü buldu. Guilherme'nin pasında kaleci İbrahim Sehic'in Adil Demirbağ'a göndermek istediği pas kısa düştü. Topu önünde bulan Hajradinovic, vuruşunda fileleri havalandırdı. 0-1.

68. dakikada orta sahada topla buluşan Hadziahmetovic, topu ceza sahası içindeki Diouf ile buluşturdu. Diouf'un vuruşunda kaleci Ertuğrul Taşkıran, gole izin vermedi.

GOL - 81. dakikada Konyaspor beraberliği yakaladı. İkpeazu'nun ceza sahası dışından verdiği ara pasında topla buluşan Guilherme, sert vuruşunda topu ağlara gönderdi. 1-1.

Müsabaka, 1-1 eşitlikle sona erdi.

[Fotoğraf: İHA]

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Atilla Karaoğlan, İsmail Şencan, Süleyman Özay

Arabam.com Konyaspor: İbrahim Sehic, Adil Demirbağ, Bytyqi (Dk. 56 Mame Biram Diouf), Muhammed Demir (Dk. 72 Uche Ikpeazu), Guilherme, Calvo (Dk. 72 Kahraman Demirtaş), Hadziahmetovic, Ahmet Oğuz, Çekici, Oğulcan Ülgün (Dk. 46 Bruno Paz), Michalak (Dk. 78 Amilton).

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Graovac, Fall, Hajradinovic (Dk. 90+5 Celina), Ben Ouanes, Eysseric (Dk. 83 Koita), Ahmet Emin Engin (Dk. 77 Tunay Torun), Sadık Çiftpınar, Tırpan, Ali Sühan Demirel (Dk. 46 Aytaç Kara).

Sarı kartlar: Dk. 29 Ben Ouanes, Dk. 81 Hajradinovic, Dk. 90+3 Ertuğrul Taşkıran, 90+9 Koita, 90+9 Bruma (Kasımpaşa), Dk. 60 Ahmet Oğuz, Dk. 87 Kahraman Demirtaş, Dk. 90+6 İkpeazu, Dk. 90+9 Calvo, Dk. 90+9 teknik direktör İlhan Palut (Arabam.com Konyaspor)

Goller: Dk. 50 Haris Hajradinovic (Kasımpaşa), Dk. 82 Guilherme (Arabam.com Konyaspor)