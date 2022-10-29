Türkiye Satranç Federasyonu Erzurum İl Temsilciliği ve Bahçeşehir Koleji Erzurum Kampüsü tarafından organize edilen ve 2 gün sürecek ödüllü turnuvaya çeşitli okullardan 150 öğrenci katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla kampüs içindeki alanda başlayan ve 10 yaş altı, 14 ve 16 yaş olarak 3 kategoride düzenlenen turnuvada, öğrenciler puan kazanmak için birbirleriyle mücadele etti.

Öğrenci velileri de turnuvaya katılan çocuklarını heyecanla izledi.

Satranç Federasyonu Erzurum İl Temsilci Yardımcısı ve Satranç İl Hakemi Müdahir Bayrak, tüm resmi bayramlarda satranç turnuvası düzenlendiklerini belirterek, organizasyona Erzurum ve ilçelerinden öğrencilerin katıldığını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Bayrak, katılımcılara başarılar diledi.

"Coşkulu ve heyecanlı şekilde başladığımız turnuvaya yoğun katılım var. Kota koyarak programı düzenledik, katılımcıların hepsi lisanslıdır."

Bahçeşehir Koleji Erzurum Kampüs Müdürü Yaşar İspir de Cumhuriyet'in 99. yılı dolayısıyla törenler gerçekleştirdiklerini belirtti.

"Kampüs olarak Cumhuriyet Satranç Turnuvasına ev sahipliği yaptığımız için mutlu ve gururluyuz. Veli ve öğrencilerimize turnuvaya gösterdikleri yoğun ilgi ve katılımdan dolayı teşekkür ederim."

[Fotoğraf: AA]

Turnuvaya katılan öğrencilerden Yusuf Alp Aydemir ise organizasyona katıldığı için mutlu olduğunu belirterek, "Çok iyi geçti, rakibim de iyiydi ama ben kazandım. Herkese başarılar dilerim." dedi.

Öğrencilerden Güven Yağız da Cumhuriyet Bayramı'nın kutlu olmasını dileyerek, turnuvanın eğlenceli ve çekişmeli geçtiğini aktardı. Pazar günü final müsabakalarıyla sona erecek turnuvada dereceye girenlere ödülleri verilecek.