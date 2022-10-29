Haber Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi 15:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sava Okan hip hop dünya şampiyonu oldu
Avusturya'da düzenlenen Dünya Hip Hop Şampiyonası'nda mücadele eden Sava Okan, gençlerde altın madalya kazandı.
Türkiye Dans Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Graz kentinde düzenlenen organizasyonda, 14 yaşındaki Sava Okan, ferdi kadınlar gençler 1 kategorisinde birinci oldu.
Büyük sevinç yaşayan ve birincilik kürsüsüne Türk bayrağıyla çıkan Sava, Graz'da İstiklal Marşı'nı dinletti.
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