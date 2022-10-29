Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığının katkıları ve İstanbul Valiliği iş birliğinde, İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü tarafından organize edilen ve DHL Express ana sponsorluğunda düzenlenen yarış, Dolmabahçe önlerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları onuruna saygı duruşuyla başladı.

[Fotoğraf: AA]

Türkiye Yelken Federasyonunun 2022 takvimine yer alan yarışların İstanbul etabı kapsamında düzenlenen Cumhuriyet Kupası'na, 28 ülkeden 600'den fazla yarışçı katıldı. İki kıta arasında düzenlenen dünyadaki tek yat yarışı olma özelliği taşıyan ve startı İstanbul Boğazı'nda verilen yarış, Dolmabahçe'de sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

İstanbul Boğazı'nda görsel bir şölene de sahne olan yarışın start kornasını çalan İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, "Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları'nın ivmesi her geçen yıl daha da yükseliyor. Bu organizasyonla ülke tanıtımına katkı sağlayacağına, yurt dışı yarışmacılarla ve yurt dışı medyayla bu yarışın büyük ilgi çekeceğine inanıyor ve bu yolda çalışıyoruz. Bu yıl katılımcı ülke sayımız daha da arttı. İlerleyen yıllarda bu yarışın başta Akdeniz olmak üzere tüm dünyada büyük ilgi uyandırması ve en prestijli yarışlar arasında yer alması en büyük hedefimiz." ifadelerini kullandı.

[Fotoğraf: AA]

Yarışların İstanbul etabı kapsamında dün Caddebostan-Adalar Parkuru'nda Barbaros Hayreddin Paşa Kupası düzenlenmişti. Organizasyonda yarın da Moda-Adalar Parkuru'nda Mavi Vatan Kupası yarışları gerçekleştirilecek.

[Fotoğraf: AA]

Son yarışın ardından Tersane İstanbul'da düzenlenecek törenle kazananlara kupaları takdim edilecek.

[Fotoğraf: AA]