Edirne Belediyesi Meclisi, haziran ayı olağan toplantısını Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan başkanlığında belediyede gerçekleştirdi.

Gürkan, salgın nedeniyle geçen yıl yapılamayan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 9-11 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirileceğini söyledi.

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'Yüzde 50 oranında seyirci alınabilir'

Güreşlere seyirci alınıp alınmaması konusunun yarın belli olacağını belirten Gürkan, şöyle devam etti:

"Seyirci olayı yarın belli olacak. Biz başından beri şunu söyledik. Kontrollü bir şekilde seyirci alınmasını, tümü olmasa da yüzde 50 oranında olabilir. Burada Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği şartlarda seyirci almak isteğimi tekrar yineliyorum. Sağlık Bakanlığı hangi şartları koyarsa örneğin aşı karnesi olan derse ona göre çalışmalarımızı yapacağız. Başka şartlar koyarsa ona göre çalışmalarımızı yapacağız. Yarın kararın belli olmasının ardından bunu kamuoyu ile paylaşacağız."