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Spor
AA 19.06.2023 15:10

Kilisli özel sporcular Türkiye şampiyonasından başarıyla döndü

Kilisli özel sporcular okulun bahçesinde hazırlanarak katıldıkları Türkiye şampiyonasında ikişer altın ve bronz madalya kazandı.

Kilisli özel sporcular Türkiye şampiyonasından başarıyla döndü
[Fotograf: AA]

Kilis Özel Eğitim Uygulama Okulunda öğrenim gören down sendromlu sporcu Hasan Mustafa ve Ezgi Gizem Elmas ile otizmli sporcu Taha Cihat Filik, öğretmenlerinin tavsiyesi üzerine spora başladı.

Çoğu zaman okulun bahçesinde oluşturulan alanda antrenman yaparak müsabakalara hazırlanan 3 özel sporcu, Kilis'i temsilen 6-8 Haziran'da Nevşehir'de düzenlenen 2022-2023 Okul Sporları Özel Sporcular Yıldızlar ve Gençler Kız-Erkek Türkiye Birinciliği müsabakalarına katıldı.

Müsabakalarda özel sporculardan Mustafa 100 metre ve gülle atmada altın, Elmas ve Filik ise gülle atmada bronz madalya aldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Beden Eğitimi Öğretmeni Mithat Elçi, okuldaki çocukların gücü ve kuvveti müsait olduğu için atletizm ağırlıklı çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Elçi, gülle atmada 3 sporcusunun olduğunu dile getirdi.

"2 erkek 1 kız öğrencimiz gülle atma sporuyla ilgileniyor. Öğrencilerimizden ikisi down sendromlu biri ise otizmli. Derslerde öğrencilerimizin güçlerini kontrol ettiklerini gördüm ve ortaya çok güzel sonuçlar çıktı. Sürekli çalıştık, çalışmaları sayesinde büyük bir yol katettik."

Yaklaşık 1,5 yıldır öğrencilerinin gülle atma sporu ile ilgilendiğini vurgulayan Elçi, sonraki süreçte daha iyi sonuçlar elde edeceklerini kaydetti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Elçi, öğrencilerin sporla daha da sosyalleştiğine dikkat çekti.

"Bu çocuklar belki de hiç göremeyecekleri birçok sporcunun katıldığı bir ortamda yer aldılar. Bu durum bu öğrencilerimizin daha da sosyalleşmelerini sağladı. Farklı farklı insanlarla tanıştılar ve mutlu olduklarını gözlemledik."

Elçi, çocuklarının mutlu olduğunu gören ailelerin de mutlu olduğunu ifade etti. Elçi, okulun bir alanını gülle atma sahası olarak ayırdıklarını belirtti.

"Okulumuz doğal bir ortamda, zorlu şartlarda kendi imkanlarımızla bir alan oluşturduk. Bu alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Daha iyi bir sahaya sahip olmak istiyoruz."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Özel sporcu Taha Cihat Filik de öğretmenlerinin tavsiyesiyle spora başladığını ve derece elde ettiğini söyledi.

Sporun hayatını olumlu etkilediğini anlatan Filik, hedefinin daha iyi dereceler elde etmek olduğunu kaydetti.

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