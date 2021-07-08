Haber Giriş: 8 Temmuz 2021 Perşembe 11:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Khouma Babacar kalp spazmı geçirdi
Aytemiz Alanyaspor Kulübü, Khouma Babacar'ın kalp spazmı geçirdiğini açıkladı.
Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Burdur'daki kamp çalışmalarının üçüncü gününde forvet oyuncusu Khouma Babacar'da antrenman öncesinde göğüs ağırısı şikayeti belirdi.
[Fotoğraf: DHA]
Kulüp doktoruyla birlikte Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen Khouma Babacar'in yapılan ilk tetkikleri sonucunda kalp spazmı geçirdiği tespit edildi. Khouma Babacar tedavisi için Alanya'ya sevk edilecek.
Burdur kampında bu sabah rahatsızlanan futbolcumuz Khouma Babacar’ın Burdur Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk tetkiklerinde kalp spazmı geçirdiği tespit edilmiştir. Futbolcumuzun ileri tetkikleri ve tedavisi Özel Alanya Anadolu Hastanesi’nde yapılacaktır. pic.twitter.com/kyvwwXcYkO— Aytemiz Alanyaspor (@Alanyaspor) July 8, 2021
Etiketler: Alanyaspor
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