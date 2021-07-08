Galatasaray’ın gündeminde 10 numara transferi var. Sarı kırmızılılar, Belhanda sonrasında 10 numaralı formayı yeni bir isme emanet etmeye hazırlanıyor.

Yönetim, teknik heyetin raporu doğrultusunda Slavia Praglı Nicolae Stanciu’yu transfer listesine ekledi. Galatasaray, Rumen oyuncu için Çekya temsilcisine 3 milyon euro teklif yaptı.

28 yaşındaki futbolcu ile temsilcisi üzerinden yapılan görüşmede Stanciu sarı kırmızılı ekibe gelmek istediğini iletti. Nicolae Stanciu, geçen sezon 30 lig maçında 12 gol attı.

Bu transferde pürüz çıkması halinde bir diğer Rumen futbolcu Olimpiu Morutan’ın B planı olduğu kaydedildi. 22 yaşındaki futbolcu, Steaua Bükreş forması giyiyor.

Yerli oyuncu arayışları da sürüyor

Galatasaray’da yerli futbolcu transferi içinde girişimler sürüyor. Listenin ilk sırasında Aytemiz Alanyasporlu Berkan Kutlu var.

Yönetim, 23 yaşındaki futbolcuyu 2 milyon euroya kadrosuna katmayı hedefliyor.

Bursaspor’da forma giyen İsmail Çokçalış içinde girişimler başlıyor. Yeşil beyazlıların 2 milyon euro fiyat belirlediği genç futbolcu için sarı kırmızılılar resmi teklifini yapacak.