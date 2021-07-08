Mavi-lacivertli ekip, İtalyan golcü Mario Balotelli ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Takımın kaptanı Gökhan İnler ise sosyal medyada Mario Balotelli’yle çekildiği fotoğrafı paylaştı. Fotoğrafta İnler ve Balotelli'nin birlikte 9 numaralı formayı tuttukları görüldü.

Balotelli'nin kariyerinden satı başları

Futbolun asi çocuğu Mario Balotelli, 12 Ağustos 1990'da Palermo'da dünyaya geldi. Gana asıllı İtalyan oyuncunun Lumezzane ile başlayan kariyerinde çok önemli kilometre taşları var.

Bir müddet Barcelona alt yapısında denenen yıldız futbolcudaki cevheri İtalyan kulüpleri keşfetti. Fiorentina ile giriştiği yarışı kazanan İnter, 2007 yılında Balotelli'yi kadrosuna kattı.

[Fotoğraf: DepoPhotos-arşiv]

Önceleri kupa maçlarında forma şansı bulan İtalyan santrafor, zamanla kadronun değişmez isimlerinden biri oldu. Disiplinsiz davranışları ile ön plana çıkan golcü futbolcu, Roberto Mancini ve José Mourinho ile sorunlar yaşadı.

İnter kariyerini aralarında şampiyonlar Liginin de olduğu dört kupa ile tamamlayan Balotelli yönünü bu sefer adaya çevirdi. 2010 -2011 sezonunda henüz 20 yaşındayken Manchester City'ye transfer oldu.

3 sezon kaldığı İngiliz ekibinde 80 maça çıkan yıldız golcü, 30 kez fileleri havalandırdı. City ile lig ve FA Cup şampiyonlukları yaşadı.

[Fotoğraf: Reuters-arşiv]

Disiplin sorunu burada da başına dert açtı. Teknik direktör Mancini ile arası bozulan Balotelli, soluğu Milan'da aldı.

İtalyan ekibinde bir sezon geçiren deneyimli futbolcu, ardından 20 milyon avro karşılığında Liverpool'a transfer oldu. Kariyerinde bir çok kulüple sözleşme imzalayan Balotelli, Nice, Marsilya, Brescia ve Monza gibi takımlarda da oynadı.

İtalya milli takım formasını ilk kez 2006 yılında Danimarka maçı ile terleten yıldız oyuncu, 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ise tarihe geçti. Yarı finalde Almanya filelerine 2 gol bırakan Balotelli, performansı ile adeta büyüledi.

[Fotoğraf: Reuters-arşiv]

Balotelli'nin bu başarısı Euro 2012'de İtalya'ya finali getirdi. Milli takım forması ile 32 maçta 13 gol atan Balotelli, kulüp kariyerinde ise rakip filelere 151 gol bıraktı.

Süper Lig'de boy gösterecek Mario Balotelli'nin, Adana Demirspor'da neler yapacağı ise merak konusu.