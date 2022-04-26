Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu sergilediği futbolla dikkat çekiyor. 23 yaşındaki oyuncu, sıkıntılı geçen sezonda ortaya koyduğu performansla göz dolduruyor.

Son olarak Altay ağlarını havalandıran Kerem, ligde 9 gole ulaştı ve takımın en golcü oyuncusu oldu. Kerem Aktürkoğlu, 9 gol ve 3 asist ile bu sezon 47 puanın 15'ine direkt katkı yaptı.

Genç futbolcu, istikrarı ile de ön plana çıkıyor. Kerem, ligde 33, Avrupa'da 14, Ziraat Türkiye Kupası’nda 1 ve milli takımda 10 olmak üzere 58 maça çıktı.

Kerem ayrıca, ligde 70 ve üzerinde şut çeken ve çalım atan tek isim olmasının yanısıra, 45 üstünde şut pası veren de yegane isim.

Marcao 2-3 hafta yok

Diğer yandan, Altay maçında sakatlanan Marcao 2 ila 3 hafta sahalardan uzak kalabilir.

Brezilyalı stoper, sarı kart cezalısı olduğu için bu hafta Demir Grup Sivasspor'a karşı görev yapamayacaktı. Uzun süren sakatlık dönemini atlatan Feghouli ise takımla çalışmalara başladı.