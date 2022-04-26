Real Madrid, La Liga'da şampiyonluğa bir adım uzaklıkta bulunuyor.

5 hafta kalan en yakın rakipleri Barcelona ve Sevilla'nın 15 puan önünde yer alan eflatun beyazlılar, 1 puan alması ya da takipçilerinin puan kaybetmesi sonrasında 35. kez sezonu zirvede bitirecek.

Bu şampiyonluk, İspanyol devinin teknik adamı Carlo Ancelotti açısında ise farklı bir anlam taşıyor.

Daha önce İtalya, İngiltere, Fransa ve Almanya'da çalıştırdığı takımlarla mutlu sona ulaşan deneyimli teknik adam, bu sonuçla Avrupa'nın 5 büyük liginde şampiyonluk yaşayan ilk isim olacak.

Carlo Ancelotti, teknik adamlık kariyerindeki ilk şampiyonluğu Milan'da tattı. Milano ekibi, 2003-2004 sezonunda İtalya'nın en büyüğü oldu.

62 yaşındaki çalıştırıcı sonrasında 2009-2010 sezonunda Chelsea ile Premier Lig'de, 2012-2013 sezonunda Paris Saint-Germain ile Fransa'da, 2016-2017 sezonundaysa Bayern Münih ile Bundesliga'da şampiyonluğa ulaştı.

Carlo Ancelotti, Şampiyonlar Ligi'nin en başarılı teknik adamları arasında da bulunuyor. İtalyan çalıştırıcı yönetimdeki takımlar, 3 kez Devler Ligi'ni kazandı.

2002-2003 ve 2006-2007 sezonlarında Milan, 2013-2014 sezonunda ise Real Madrid bu kupayı müzesine götürdü.