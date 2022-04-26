Çaykur Rizespor maçında sakatlanarak sahayı terk eden iki ismin de durumu ciddi olmadı belirlendi. Mert Hakan Yandaş ve Osayi Samuel en geç perşembe günü antrenmanlara katılabilecek.

İki futbolcu ortaya koydukları performansla teknik direktör İsmail Kartal’ın değişmezlerinden olmuştu. Gelen iyi haber, 11 istikrarını sürdürmek isteyen İsmail Kartal’ı da rahatlatmış görünüyor.

Ancak deneyimli teknik adam, olumsuz bir ihtimale karşı Nazım Sangare ve Sosa’yı da hazır tutuyor.

Öte yandan sarı lacivertlilerde Dimitris Pelkas, Attila Szalai ve Miguel Crespo’nun tedavileri sürüyor.