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Spor
TRT SPOR 17.10.2023 20:05

Kerem Aktürkoğlu istikrarıyla göz dolduruyor

Galatasaray'da, Kerem Aktürkoğlu istikrarıyla dikkat çekiyor. 24 yaşındaki futbolcu, 2021-2022 sezonundan bu yana tüm kulvarlarda yalnızca 4 maç kaçırdı.

Kerem Aktürkoğlu istikrarıyla göz dolduruyor
[Fotograf: AA]

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, her geçen sezon kendini geliştirmeye devam ediyor. 24 yaşındaki futbolcu, istikrarlı ve başarılı görüntüsüyle dikkat çekiyor.

Kerem Aktürkoğlu, Eylül 2020'de Anagold 24 Erzincanspor'dan Galatasaray'a transfer oldu. İlk yılında 29 karşılaşmada sahaya çıkan Kerem, 6 gol 2 asistlik katkı sağladı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Milli futbolcu, sarı kırmızılı formayı giydiği son üç sezonda ise takımın vazgeçilmezlerinden biri haline geldi.

Galatasaray, 2021 - 2022 sezonundan bu yana 110 resmi maç yaptı. Kerem Aktürkoğlu ise, bu süreçte 106 kez sarı kırmızılı formayla sahaya çıktı.

24 yaşındaki oyuncu, son 3 sezonda yalnızca 4 maç kaçırdı. Kerem bu performansı sonrası, takımda ikinci kaptanlık görevine getirildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Galatasaray'daki 4'üncü sezonunu geçiren Kerem Aktürkoğlu, yaptığı skor katkısıyla da takımını sırtladı.

Kerem, sarı kırmızılı ekiple 4 sezonda tüm kulvarlarda 135 maça çıktı. Milli futbolcu, bu süreçte 34 kez fileleri sarstı, 29 da gol pası verdi.

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