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Spor
TRT SPOR 17.10.2023 19:55

Beşiktaşlı Ante Rebic yeni sayfa açmak istiyor

Ante Rebic, şu ana kadar siyah beyazlı formayla beklentileri karşılayamadı. Ancak Hırvat futbolcu, bu görüntüyü değiştirmek istiyor. Tecrübeli isim, teknik ekibe Hari Vukas ve Toni Modric’in katılmasıyla mental anlamda yukarı çıktı.

Beşiktaşlı Ante Rebic yeni sayfa açmak istiyor

Sezon başında Milan’dan transfer edilen Ante Rebic, geride kalan dönemde beklentileri karşılayamadı.

Beşiktaş ile 2 yıllık sözleşme imzalayan tecrübeli futbolcu, 7 resmi maçta 180 dakika forma giydi. Rebic, bu müsabakalarda takımına gol ve asist katkısı yapamadı.

Hari Vukas ve Toni Modric’in antrenör olarak Burak Yılmaz'ın ekibine katılması Hırvat oyuncunun yüzünü güldürdü.

30 yaşındaki futbolcunun yakından tanıdığı vatandaşları ile çalışarak yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Vukas ve Modric ile birlikte deneyimli oyuncunun da performansının artması bekleniyor.

Rebic, Beşiktaş’tan yıllık net 2,5 milyon euro kazanıyor. Tecrübeli oyuncuya maç başına aldığı süreye bağlı olarak 10 bin euro ödeniyor. Hırvat futbolcuya 280 bin avro da imza parası verilmişti.

 

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