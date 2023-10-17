Parçalı Bulutlu 14.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
TRT SPOR 17.10.2023 19:50

Fenerbahçe'yi yoğun fikstür bekliyor

Fenerbahçe'yi milli aranın ardından yoğun bir fikstür bekliyor. Sarı lacivertliler, 14 günde 4 maça çıkacak.

Fenerbahçe'yi yoğun fikstür bekliyor

Fenerbahçe, milli ara sonrası zorlu bir viraja girecek. Sarı lacivertliler, 2 hafta içerisinde 3’ü lig olmak üzere 4 kez sahaya çıkacak.

İlk maçını 22 Ekim Pazar günü oynayacak Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor’u konuk edecek. Volkan Demirel’in çalıştırdığı Akdeniz ekibi, ligin 5. sırasında yer alıyor.

Fenerbahçe, Hatayspor mücadelesinin ardından Avrupa mesaisine kaldığı yerden devam edecek. 2 maçta 2 galibiyetle H Grubu’nda liderlik koltuğunda oturan sarı lacivertliler, Ludogorets’i ağırlayacak.

İsmail Kartal’ın öğrencileri, yoğun sürecin 3. maçında 29 Ekim Pazar günü Siltaş Yapı Pendikspor’a konuk olacak. Ligin 10. haftasında oynanacak mücadeleyi de kayıpsız atlatmak isteyen Fenerbahçe, derbi öncesi moral depolamayı hedefliyor.

Sarı lacivertliler, zorlu dönemecin son maçında Trabzonspor ile Ülker Stadyumu’nda karşılaşacak. 4 Kasım Cumartesi günü oynanacak mücadele saat 19.00’da başlayacak.

ETİKETLER
Fenerbahçe
Sıradaki Haber
Lionel Messi 8. kez Ballon d'Or'a yakın
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:54
Irak ve Suriye tezkeresi TBMM'de kabul edildi
20:16
Türk gazetecilerin yakınına roket düştü
19:34
BM okulu hedef alındı: En az 6 kişi öldü
19:33
Türk-Yunan heyetleri Ortak Eylem Planı’na ilişkin 5’inci toplantıyı gerçekleştirdi
19:18
Kafes Operasyonu'nun İzmir ayağında 25 gözaltı
19:13
Save The Children, "Gazze'de acil ateşkes" çağrısında bulundu
Amasya'da polisler Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla 100 ünite kan bağışladı
Amasya'da polisler Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla 100 ünite kan bağışladı
FOTO FOKUS
Türk gazetecilerin yakınına roket düştü
Türk gazetecilerin yakınına roket düştü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ