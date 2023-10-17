Fenerbahçe'yi yoğun fikstür bekliyor

Fenerbahçe, milli ara sonrası zorlu bir viraja girecek. Sarı lacivertliler, 2 hafta içerisinde 3’ü lig olmak üzere 4 kez sahaya çıkacak.

İlk maçını 22 Ekim Pazar günü oynayacak Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor’u konuk edecek. Volkan Demirel’in çalıştırdığı Akdeniz ekibi, ligin 5. sırasında yer alıyor.

Fenerbahçe, Hatayspor mücadelesinin ardından Avrupa mesaisine kaldığı yerden devam edecek. 2 maçta 2 galibiyetle H Grubu’nda liderlik koltuğunda oturan sarı lacivertliler, Ludogorets’i ağırlayacak.

İsmail Kartal’ın öğrencileri, yoğun sürecin 3. maçında 29 Ekim Pazar günü Siltaş Yapı Pendikspor’a konuk olacak. Ligin 10. haftasında oynanacak mücadeleyi de kayıpsız atlatmak isteyen Fenerbahçe, derbi öncesi moral depolamayı hedefliyor.

Sarı lacivertliler, zorlu dönemecin son maçında Trabzonspor ile Ülker Stadyumu’nda karşılaşacak. 4 Kasım Cumartesi günü oynanacak mücadele saat 19.00’da başlayacak.