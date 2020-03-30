İspanyol kaleci Kepa Arrizabalaga'nın, Chelsea macerası sona eriyor. İngiliz ekibi, 80 milyon euroya kadrosuna kattığı 25 yaşındaki file bekçisinden istediği verimi alamadı.

Chelsea ile 87 resmi maça çıkan Kepa, 94 gole engel olamadı. Teknik direktör Frank Lampard, İspanyol kalecinin yerine Manuel Neuer'i istiyor.

2011 yılından beri Bayern Münih’in kalesini koruyan 34 yaşındaki file bekçisinin sözleşmesi 2021 yazında sona eriyor.

Alman ekibiyle yeni sözleşmeye imza atmayan Neuer'in İngiltere'de forma giymeye sıcak bakabileceği belirtildi.

Diğer alternatif Marc-Andre ter Stegen

Chelsea'nin bir diğer alternatifi ise Barcelona'da görev yapan Marc-Andre ter Stegen.

İspanya basınında yer alan habere göre Ada ekibi, 27 yaşındaki eldiven için 85 milyon euroluk bir teklife hazırlanıyor.