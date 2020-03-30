Tenisteki en büyük organizasyon olan Grand Slam'lerin salgın sebebiyle düzenlenmesi imkansız görünüyor.

Dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından biri olan Wimbledon Açık Tenis Turnuvası da iptal edilecek.

Almanya Tenis Federasyonu iptal kararını önümüzdeki hafta açıklayacak.