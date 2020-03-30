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Wimbledon da iptal ediliyor
[Fotoğraf: Reuters]
Koronavirüs salgını sebebiyle Wimbledon Açık Tenis Turnuvası da iptal ediliyor. Almanya Tenis Federasyonu iptal kararını önümüzdeki hafta açıklayacak.
Tenisteki en büyük organizasyon olan Grand Slam'lerin salgın sebebiyle düzenlenmesi imkansız görünüyor.
Dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından biri olan Wimbledon Açık Tenis Turnuvası da iptal edilecek.
Almanya Tenis Federasyonu iptal kararını önümüzdeki hafta açıklayacak.
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