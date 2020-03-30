Kenan Sofuoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda üç aylık maaşını ihtiyaç sahibi ailelere bağışlayacağını duyurdu.

"Her zorlu süreçte olduğu gibi bugünlerde de en büyük yük devletimizin omuzlarındadır. Bu sebeple 3 aylık maaşımı TBMM'ye ve bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da alacağım tüm maaşlarımı ihtiyaç sahiplerine dağıtmaya devam edeceğim inşallah."