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Kenan Sofuoğlu 3 aylık maaşını ihtiyaç sahiplerine dağıtacak
[Fotoğraf: AA]
AK Parti Sakarya Milletvekili ve Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle maaşlarını ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için bağışlamayı sürdüreceğini duyurdu.
Kenan Sofuoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda üç aylık maaşını ihtiyaç sahibi ailelere bağışlayacağını duyurdu.
"Her zorlu süreçte olduğu gibi bugünlerde de en büyük yük devletimizin omuzlarındadır. Bu sebeple 3 aylık maaşımı TBMM'ye ve bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da alacağım tüm maaşlarımı ihtiyaç sahiplerine dağıtmaya devam edeceğim inşallah."
Etiketler: eni tip koronavirüs salgını Kenan SofuoğluSon Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 15:51
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