Haber Giriş: Kaynak: AA
Formula 1'den koronavirüs hastalarına destek
[Fotoğraf: Reuters]
Formula 1 takımlarından Mercedes, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadeleye destek olmak için İngiltere'de Londra Üniversitesi Akademisi (UCL) ile solunum cihazı üretti.
Mercedes'ten yapılan açıklamada, vantilatöre gereksinim duymadan beyne oksijen gönderen cihazların İngiltere'nin farklı bölgelerindeki hastanelere gönderileceği duyuruldu.
İlk cihazın, yapılması kararlaştırıldıktan sonra 100 saatten az sürede üretildiği aktarıldı.
Etiketler: formula 1 Mercedes yeni tip koronavirüs salgınıSon Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 16:10
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