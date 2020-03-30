Newcastle United'ın satışı tamamlanmak üzere. Son olarak ünlü boksör Floyd Mywaether'in talip olduğu İngiliz kulübü el değiştiriyor.

Premier Lig ekibinin yeni sahibinin Suudi Arabistanlı Yasir Al-Rumayyan olması bekleniyor.

Suudi iş insanı, siyah beyazlı kulübü satın almak için 380 milyon euro ödeyecek.

İngiliz basını, Newcastle United'ın sahibi Mike Aslyh ile Yasir Al-Rumayyan'ın her konuda anlaştığını ve resmi açıklamanın yakın zamanında yapılacağını iddia etti.

1892 yılında kurulan siyah beyazlı kulüp, dört kez Premier Lig şampiyonu oldu.

Steve Bruce'un çalıştırdığı Newcastle United, bu sezon topladığı 29 puanla 13'üncü sırada yer alıyor.